grazia luchini incarico importante torna alla direzione del versilia

Grazia Luchini, figura di spicco nel panorama sanitario italiano, torna alla guida dell’ospedale Versilia con entusiasmo e determinazione. La sua esperienza, che spazia dalla direzione sanitaria all’alta specializzazione, sarà sicuramente un valore aggiunto per il nosocomio viareggino. Con un passato ricco di successi e un occhio rivolto al futuro, Luchini si prepara a guidare l’ospedale verso nuovi traguardi, rafforzando la qualità delle cure e l’innovazione.

La dottoressa Grazia Luchini, da ieri, è tornata a svolgere il ruolo di direttrice dell’ospedale “Versilia”, che aveva già ricoperto fino al mese di gennaio del 2019. Di Viareggio, laureata in Medicina e chirurgia e specializzata in Igiene e medicina preventiva, negli ultimi tre anni è stata direttrice sanitaria dell’azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. "Tornare ad occuparmi dell’ospedale Versilia dopo la proficua esperienza all’Aoup – afferma la dottoressa Luchini – rappresenta per me un’importante opportunità e anche responsabilità. Questa è la terra in cui vivo e ritrovo qui molti professionisti che conosco bene e apprezzo per le loro qualità umane e professionali, insieme ad altri operatori che sono entrati in servizio in questi ultimi anni per integrare la squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it