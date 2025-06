Gravi carenze igieniche in due locali di Seriate e Pedrengo | multe per oltre 24mila euro

Durante i giorni tra il 9 e il 12 giugno 2025, Seriate e Pedrengo sono state al centro di un'operazione interforze volta a combattere il degrado e la microcriminalità. Tuttavia, un risvolto negativo ha riguardato gravi carenze igieniche emerse in due locali, che hanno portato a multe per oltre 24mila euro. Un esempio lampante delle sfide ancora da affrontare per garantire sicurezza e benessere nelle nostre comunità.

L'OPERAZIONE. Nei giorni tra il 9 e il 12 giugno 2025, Seriate e Pedrengo sono stati teatro di un'importante operazione interforze mirata al contrasto del degrado urbano e alla prevenzione della microcriminalità.

