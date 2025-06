Grave incidente a Salerno tra auto e scooter | accertamenti in corso

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio a Salerno, lungo via De Filippo, nei pressi del celebre locale "Non ti pago". Uno scontro violento tra uno scooter e una Fiat 500 ha causato danni ingenti e fermato il traffico. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e le forze dell'ordine, impegnate negli accertamenti per chiarire le cause di questa tragica collisione. La città attende aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sui motivi dell'incidente.

