Grandine e raffiche di vento | chi rischia forti temporali

Preparatevi a un week-end all’insegna della natura impetuosa: domenica, il Nord si troverà sotto minaccia di temporali violenti, grandinate e nubifragi. Le temperature contrastanti e l’umidità elevata favoriranno condizioni estreme, mettendo a rischio agricoltura, viaggi e quotidianità. Rimanete aggiornati e adottate tutte le precauzioni per affrontare con sicurezza questa meteorologia turbolenta, perché chi rischia di più?

Soprattutto domenica massima attenzione al Nord per temporali anche violenti, grandinate e locali nubifragi: ecco le regioni più a rischio e perché si verranno a creare forti contrasti.

