Grande Fratello Laura Maddaloni verso il reality show di Signorini dopo il flop di The Couple? Parla lei!

Dopo il fallimento di The Couple - Una vittoria per due, Laura Maddaloni si apre sul suo possibile debutto al Grande Fratello di Signorini. La judoka, nota per la sua determinazione, rivela come la libertà sia il suo tratto distintivo e una sfida stimolante nel mondo dello spettacolo. Riuscirà questa sua ambizione a trovare spazio tra i protagonisti del reality più famoso d’Italia? Restate sintonizzati, perché il suo cammino potrebbe sorprenderci.

La judoka Laura Maddaloni ricorda la sua esperienza nella Casa di The Couple - Una vittoria per due e parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello: "Sono una che ama la libertĂ e questo può essere un’arma a doppio taglio in tv". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Laura Maddaloni verso il reality show di Signorini dopo il flop di The Couple? Parla lei!

In questa notizia si parla di: fratello - laura - maddaloni - couple

Laura Maddaloni spiega perché The Couple ha floppato e si prepara per il GF * Biccy #GrandeFratello Vai su X

Il reality è stato cancellato di colpo, il montepremi sparito e Laura Maddaloni si è trovata davanti a un muro bianco. Letteralmente. ? Vai su Facebook

Seconda sfida: i fratelli Mileto contro Laura Maddaloni e Giorgia Villa - The Couple - Una vittoria per due Video; The Couple: chi sono Laura Maddaloni e Giorgia Villa, le due sportive concorrenti del reality di Ilary Blasi; The Couple, Laura Maddaloni mette in guardia Giorgia Villa: La devi smettere, anche queste potrebbero essere strategie.

Laura Maddaloni al Grande Fratello dopo il flop di The Couple? La verità Secondo msn.com: Laura Maddaloni è tornata recentemente in tv come concorrente dello sfortunato reality show The Couple.