Grand Tour 2025 | magica Italia Due editori e un racconto inedito sulle meraviglie del nostro Paese

Il Grand Tour 2025 è il nostro invito a riscoprire le meraviglie d’Italia, un viaggio tra storia, cultura e paesaggi che incantano il mondo. Due editori, un racconto inedito e un patrimonio inesauribile di bellezza, pronti a svelare i tesori nascosti e celebri del nostro Paese. Un’esperienza unica che unisce tradizione e innovazione, per farci innamorare ancora di più della nostra Italia. E questa avventura sta per cominciare...

Bologna, 13 giugno 2025 – Un viaggio nella straordinaria varietà del nostro Paese. Un percorso tra le meraviglie che il mondo ci invidia e i gioielli ancora nascosti dello Stivale. ’ Grand Tour 2025 ’ è un racconto corale e plurale. Dell’Italia della storia, della cultura, del cibo, dei paesaggi. Un racconto possibile grazie a un’innovativa alleanza editoriale che prende forma domani grazie al Gruppo Monrif e Caltagirone Editore. Ad accompagnare i lettori alla scoperta dei tesori italici, i giornalisti delle testate coinvolte. Parliamo infatti di un progetto unico e inedito nel panorama dell’editoria quotidiana nazionale, ovvero uno speciale di 96 pagine, distribuito in contemporanea come allegato gratuito a tutti gli otto quotidiani dei due gruppi editoriali, in edicola e online, per un totale di 320mila copie diffuse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net