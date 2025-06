Gran caldo e afa | è la prima ondata di calore dell' estate

Gran caldo e afa intensa: la prima vera ondata di calore dell’estate ha già colpito, portando temperature elevate che sembrano anticipare i veri picchi della stagione. Nonostante il calendario segni ancora l’inizio dell’estate, i prossimi giorni promettono sole bruciante e clima stabile, con picchi di afa e qualche isolato temporale di calore. Le temperature continueranno a salire, lasciandoci in balia di un’afa che sembra non voler mollare la presa.

Siamo nel mezzo della prima vera ondata di caldo dell'estate, anche se a livello di calendario la bella stagione deve ancora iniziare. Nei prossimi giorni la situazione non cambierà: sole e clima stabile, con alti livelli di afa e qualche possibilità di isolato temporale di calore.

Quando arriva il caldo vero. Giuliacci: "Prima ondata", tutte le date - Quando arriverà il caldo vero? Secondo le previsioni di Giuliacci, il colonnello meteorologo, ci attendono ancora circa una settimana di rovesci e temporali, con il caldo che si farà sentire più intensamente a partire dai primi di giugno.

