Gp Canada orari qualifiche e gara dove vederlo in tv

Preparatevi a vivere l’emozione del GP Canada 2025, la decima tappa del mondiale di F1 che si tiene a Montreal. Sabato sera alle 22 (ora italiana) scattano le qualifiche, mentre domenica alle 20 si corre per conquistare il podio. Con la classifica ancora aperta tra Piastri, Norris e Verstappen, ogni secondo conta. Vi spieghiamo come seguire l’evento in TV e online, così nulla sfugge all’appassionato.

Domenica 15 giugno appuntamento con la 10a prova del mondiale di F1: il Gp Canada 2025 che va in scena a Montreal, Quebec. Sabato alle 22 (ora italiana) scattano le qualifiche mentre domenica alle 20 ci sarà gara. La classifica di F1. La classifica di F1 vede l’australiano Oscar Piastri (McLaren) in 1a posizione con 186 punti, seguono il britannico Lando Norris (McLaren) con 176 punti e l’olandese Max Verstappen (Red Bull) con 137 punti. Charles Leclerc al comando della Ferrari è 5° con 94 punti davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton, 6° con 71 punti. Il programma del Gp Canada 2025. Venerdì 13 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Canada, orari qualifiche e gara, dove vederlo in tv

Dopo il trionfo europeo, il Circus della Formula 1 si prepara a tornare a calcare il palcoscenico nordamericano con il Gran Premio del Canada 2025 a Montreal.

GP CANADA F1 – ORARI IN TV VENERDÌ 13 GIUGNO • 19:30 – 20:30 ? Prove Libere 1 • 23:00 – 00:30 ? Prove Libere 2 ? SABATO 14 GIUGNO • 18:30 – 19:30 ? Prove Libere 3 • 22:00 – 23:00 ? Qualifiche (diretta su SKY, differita su TV8 alle 23:

Conclusa una breve parentesi europea il Circus torna a gareggiare fuori dal continente e precisamente sulla pista dedicata a Gilles Villeneuve. Su Sky tutto l'evento in diretta, mentre su TV8 le differite di qualifiche e gara

