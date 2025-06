Gp Canada Leclerc contro il muro con la Ferrari – Video

Nel GP del Canada, un episodio inatteso scuote il debutto di Leclerc a Montreal: durante le prove libere, il pilota monegasco perde il controllo e finisce contro il muro con la Ferrari. Un incidente che solleva molte domande sulla performance e la tenuta della monoposto prima della gara. Cosa è successo davvero? E quali saranno le conseguenze per il team rosso? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa giornata intensa e ricca di suspense.

(Adnkronos) – Charles Leclerc finisce contro il muro con la sua Ferrari nelle prime prove libere del Gp del Canada. Sul tracciato di Montreal, il pilota monegasco della rossa è protagonista di un incidente anomalo. Leclerc perde il controllo della monoposto all'ingresso della curva 3, non propriamente il punto più complicato del tracciato. La Ferrari mette . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

