Se sei un appassionato di Formula 1, non puoi perderti il GP Canada 2025, la decima tappa del mondiale che si svolge a Montreal. Sabato alle 22 (ora italiana) le qualifiche e domenica alle 20 la grande corsa: scopri come seguire l’evento su TV8 e resta aggiornato sulla classifica di F1, con Oscar Piastri in testa e tanti piloti pronti a sfidarsi per la vittoria.

Domenica 15 giugno appuntamento con la 10a prova del mondiale di F1: il Gp Canada 2025 che va in scena a Montreal, Quebec. Sabato alle 22 (ora italiana) scattano le qualifiche mentre domenica alle 20 ci sarà gara. La classifica di F1. La classifica di F1 vede l’australiano Oscar Piastri (McLaren) in 1a posizione con 186 punti, seguono il britannico Lando Norris (McLaren) con 176 punti e l’olandese Max Verstappen (Red Bull) con 137 punti. Charles Leclerc al comando della Ferrari è 5° con 94 punti davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton, 6° con 71 punti. Il programma del Gp Canada 2025. Venerdì 13 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Canada 2025 F1: dove vederlo, orari TV8

Quando la prossima gara di F1? GP Canada 2025: programma, orari, tv - Il Gran Premio del Canada 2025 si avvicina! Dal 13 al 15 giugno, i motori ruggiranno sul circuito di Montréal, pronta a regalare emozioni indimenticabili.

