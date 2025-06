Governo italiano lavora per de-escalation tra Israele e Iran focus su sicurezza

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, il governo italiano si impegna attivamente a promuovere la de-escalation e a garantire la sicurezza dei cittadini e delle forze italiane coinvolte nella regione. Dopo il vertice in videocall con Giorgia Meloni, si rafforza il coordinamento tra istituzioni e servizi, dimostrando la determinazione dell’Italia nel contribuire alla stabilità internazionale. L’unità e l’attenzione rimangono i pilastri di questa strategia, perché la pace non è mai abbastanza.

Il governo italiano "continuerĂ a lavorare con tutti i partner per promuovere una de-escalation e per garantire al meglio la sicurezza dei cittadini e dei militari italiani presenti nella regione". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo il vertice in videocall presieduto da Giorgia Meloni sulla crisi aperta tra Israele e Iran. "Il coordinamento" di governo e servizi "è convocato in forma permanente per assicurare un monitoraggio costante della situazione che permetta in ogni momento di adottare le misure che si rivelino necessarie", si legge poi in una nota di Palazzo Chigi, dopo la riunione con "il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e i vertici dell'intelligence italiana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Governo italiano lavora per de-escalation tra Israele e Iran, focus su sicurezza

