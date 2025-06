gottardi orsi toth e scampoli bianchi volano agli ottavi nel challenge di alanya sconfitti cottafava dal corso

Ottimo inizio per l’Italia al Challenge di Alanya, con Gottardi e Orsi Toth che volano agli ottavi, dominando la Pool B. Le due atlete hanno dimostrato grande grinta e talento, superando avversarie di calibro e consolidando le speranze di un percorso trionfale nel torneo femminile. Ora le azzurre sono pronte a sfidare le future avversarie con rinnovata sicurezza: il sogno continua e il pubblico italiano...

Ottimo bilancio per l’Italia nel tabellone femminile del Challenge di Alanya, dove due coppie azzurre hanno centrato l’accesso diretto agli ottavi di finale. GottardiOrsi Toth si sono imposte con grande autorità nella Pool B, battendo all’esordio le statunitensi SavvyVan Winkle per 2-0 (21-11, 21-13), per poi chiudere al primo posto con un altro successo netto contro le giapponesi ShibaReika 31 per 2-0 (21-18, 21-15). Ora le azzurre attendono agli ottavi la vincente del match tra le ceche Pavelková K.Pavelková A. 29 Q e le ucraine DavidovaKhmil 14. Percorso immacolato anche per ScampoliBianchi, protagoniste nella Pool G. 🔗 Leggi su Oasport.it