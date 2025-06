Google mette una pietra sopra le custom ROM | sviluppare GrapheneOS per i Pixel sarà sempre più difficile

Negli ultimi tempi, Google sembra mettere un freno allo sviluppo delle custom ROM, rendendo più complicato creare alternative come GrapheneOS sui Pixel SAR224. La decisione di non condividere più device tree e driver aggiornati ostacola gli sviluppatori, segnalando un possibile ritorno a una gestione più chiusa dei dispositivi. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’ecosistema delle custom ROM e influenzare profondamente gli appassionati di modding Android. Leggi tutto...

Per la prima volta dopo l’annuncio di tornare a sviluppare internamente Android Google non pubblica i "device tree" per i dispositivi Pixel, i nuovi driver binari e la cronologia completa delle modifiche del kernel. Lavorare alle custom ROM diventa incredibilmente difficile.. 🔗 Leggi su Dday.it