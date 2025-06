Google cambia idea | la funzione IA esclusiva dei Pixel 10 si chiamerà Magic Cue

Google sorprende ancora: il futuro dei Pixel 10 si arricchisce di una nuova funzionalità IA chiamata Magic Cue, abbandonando l'esclusività di Pixel Sense. Questo leak rivela come Google stia ridefinendo le sue strategie innovative, puntando su un assistente intelligente capace di rivoluzionare l’esperienza utente. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa intrigante evoluzione tecnologica che potrebbe cambiare il modo di interagire con il tuo smartphone.

Un nuovo leak suggerisce che Google abbia messo da parte Pixel Sense: sui Pixel 10 debutterà il "successore spirituale", chiamato Magic Cue. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google cambia idea: la funzione IA esclusiva dei Pixel 10 si chiamerà Magic Cue

L'agente AI di Google sui Pixel 10 sarà "magico"! Secondo msn.com: L'assistente AI Pixie si trasforma in Magic Cue sui Pixel 10: suggerimenti contestuali automatici basati su Gmail, Calendario e altre app Google.