golf koepka insidia spaun per la vetta della classifica allo us open indietro scheffler

Nel cuore di Oakmont, il maestoso circuito del 125° US Open si apre con sorprese e sfide emozionanti. Dopo una prima giornata intensa, J.J. Spaun si mette in luce con un brillante -4, dando spettacolo e puntando alla vetta. Ma attenzione: tra i protagonisti emergenti, Koepka insidia la leadership, mentre Scheffler si trova dietro. La battaglia per il titolo è appena iniziata, e il torneo promette colpi di scena fino all’ultimo swing.

Prima giornata della 125esima edizione dello U.S. Open, 3º Major in programmazione quest’anno, ormai in archivio. Il torneo, che si sta disputando sui fairway del temuto Oakmont Golf Club, è sicuramente uno dei più temuti eventi dell’intera stagione per via dei percorsi, spesso proibitivi, sui quali viene deciso di giocarlo. A guidare la classifica dopo appena 18 buche è lo statunitense J.J. Spaun che, grazie ad un -4 di giornata (66 colpi) maturato sulle prime nove buche dove ha segnato i 4 birdie, mette dietro di sè l’intero field composto da 156 giocatori. Dietro di lui il sudafricano Thriston Lawrence, golfista ormai di casa sul Dp World Tour, a -3 in 2ª piaza in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Koepka insidia Spaun per la vetta della classifica allo U.S. Open. Indietro Scheffler

