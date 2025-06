Golden Gala Pietro Mennea | giovani atleti al Palio dei Comuni

scoprire da vicino le eccellenze internazionali, ispirandoli a inseguire i propri sogni e a vivere l’emozione dello sport. Un evento imperdibile che unisce passione, talento e futuro, dove i giovani atleti di domani si sfidano al Palio dei Comuni, portando ancora più entusiasmo e speranza nel mondo dell’atletica.

Il “ Golden Gala Pietro Mennea ” è una delle tappe fondamentali della Diamond League, il circuito mondiale dell’ atletica leggera che si è dato appuntamento nella serata di venerdì scorso allo Stadio Olimpico di Roma; un’occasione unica in Italia per vedere le stelle mondiali dell’atletica leggera. Ma il Golden Gala ha un importante spirito promozionale dedicato ai giovani appassionati della Regina degli Sport e offre la possibilità loro di gareggiare sulla pista dei campioni sulla distanza che ha reso Pietro Mennea immortale. Nasce così alcuni anni fa il “ Palio dei Comuni ”, una sfida, una staffetta 12X200 metri con sei giovani femmine e sei maschi nella fascia d’età 11-13 anni in rappresentanza del proprio Comune. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golden Gala Pietro Mennea: giovani atleti al Palio dei Comuni

In questa notizia si parla di: golden - gala - pietro - mennea

Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala - Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

I GIOVANI DI ATLETICA ESTENSE AL PALIO DEI COMUNI DEL “GOLDEN GALA PIETRO MENNEA”. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/i-giovani-di-atletica-estense-al-palio-dei-comuni-del-golden-gala-pietro-mennea/ Vai su Facebook

Giovani atleti faentini protagonisti al Golden Gala Pietro Mennea 2025 Vai su X

Atletica Estense al “Golden Gala Pietro Mennea”; Diamond League, cinque podi per l'Italia al Golden Gala: Battocletti da record nazionale sui 5.000 metri; Furlani e Battocletti protagonisti azzurri più attesi del Golden Gala Pietro Mennea.

Golden Gala Pietro Mennea: giovani atleti al Palio dei Comuni Lo riporta sport.quotidiano.net: Il Golden Gala Pietro Mennea offre ai giovani l'opportunità di gareggiare e incontrare le stelle dell'atletica.