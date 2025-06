Globo d’Oro Bergamasco Battiston Mainetti Soldini tra finalisti

Il Globo d’Oro 2023 si avvicina, promettendo una serata di grande prestigio alla città eterna. Con finalisti di eccellenza tra Bergamasco, Battiston, Mainetti e Soldini, l’evento del 2 luglio in Campidoglio celebra il meglio del cinema italiano con stile e passione. Presentata da Betty Senatore, questa edizione si preannuncia indimenticabile, unendo talento, innovazione e tradizione. Un’occasione imperdibile per scoprire le star e le storie che rendono il nostro cinema unico.

Roma, 13 giu. (askanews) – Si avvicina il Globo d’Oro, il premio dato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia alle eccellenze del cinema italiano. Il prossimo 2 luglio la serata di premiazione si terrà in Campidoglio, presentata da Betty Senatore, storica speaker di Radio Capital. “Questa è un’edizione davvero unica – hanno ncommentato le responsabili del premio Francesca Biliotti e Constanze Templin – perché torniamo a parlare di grande cinema nei grandi luoghi istituzionali. Non si può pensare di fare e promuovere la cultura senza coinvolgere e incontrare il supporto delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it