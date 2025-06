Globe l’Enav finanzia borse di studio per far studiare all’estero i figli dei dipendenti

l'impegno di Enav nel promuovere l’educazione e la crescita dei giovani talenti. La possibilità di studiare all’estero rappresenta un’esperienza unica che amplia orizzonti, favorisce l’indipendenza e apre le porte a future opportunità. Con questa iniziativa, Enav conferma la sua vocazione a investire sul talento delle nuove generazioni, contribuendo a costruire un domani più prospero e inclusivo.

Anche quest'anno il gruppo Enav rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni, finanziando le borse di studio rivolte ai figli dei dipendenti che si sono distinti per meriti scolastici e che avranno l'opportunità di frequentare il quarto anno delle scuole superiori all'estero. L'iniziativa, denominata Globe – Grants for learning opportunities beyond the edge, rientra nel piano di Welfare aziendale ed esprime concretamente l'attenzione della Società per la crescita formativa, la valorizzazione del merito e l'apertura culturale dei giovani. L'obiettivo è promuovere esperienze educative internazionali, incoraggiando lo scambio interculturale e l'ampliamento degli orizzonti personali e professionali.