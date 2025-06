Gli Usa posizionano navi nel Mediterraneo per proteggere Israele e le truppe americane

Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nel Mediterraneo, schierando navi da guerra e risorse militari per proteggere Israele e le truppe americane dalla minaccia di ritorsioni iraniane. Un segnale chiaro delle tensioni crescenti nella regione, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici globali. Mentre il cacciatorpediniere USS Thomas Hudner si dirige verso il Mediterraneo orientale, il mondo osserva attentamente l’evolversi di questa delicata situazione.

Il Pentagono ha avviato lo spostamento di navi da guerra e altre risorse militari verso il Medio Oriente per contribuire a proteggere Israele e le truppe americane da possibili ritorsioni iraniane. La notizia è stata riportata dal New York Times, citando fonti del governo statunitense. Il cacciatorpediniere USS Thomas Hudner ha ricevuto l'ordine di dirigersi verso il Mediterraneo orientale, mentre.

