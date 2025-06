’Gli uomini pesce’ dopo cento anni quel segreto sul Po

Scopri il mistero celato dietro il fiume Po e la sua storia millenaria con "Gli uomini pesce" di Wu Ming 1. Questa sera alle 20:30, presso la scuola Viale K di Ferrara, l’autore svelerà i segreti nascosti dietro un patrimonio che attraversa secoli di storia e memoria. Un evento imperdibile per chi desidera immergersi in un viaggio tra verità, arte e segreti custoditi dal grande fiume.

Il libro ’ Gli uomini pesce ’ di Wu Ming 1 verrà presentato oggi, alle 20,30, a cura della Biblioteca popolare giardino nella scuola dell’associazione ’Viale K’ in via Mura di Porta Po 9 a Ferrara. Dialogheranno con l’autore, Maria Calabrese e Girolamo De Michele. È l’estate del 2022, il Po non è mai stato così basso. La morte di Ilario Nevi, partigiano, artista, intellettuale ferrarese di fama nazionale, scoperchia un segreto mantenuto per quasi cent’anni. Un segreto che ne nasconde altri, incastonati nel passato e annidati nel futuro, e ogni rivelazione è in realtà un nuovo enigma. Antonia, nipote di Ilario, vuole dare un senso a ciò che sta scoprendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it