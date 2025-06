Gli Uffizi diffusi all’Ambrogiana Pronti al sopralluogo del ministro

uno dei progetti culturali più ambiziosi e innovativi degli ultimi anni, destinato a rivoluzionare il modo di valorizzare e condividere il patrimonio artistico italiano. Con l’attesa firma del ministro Giuli, si apre una nuova fase di promozione e tutela del nostro patrimonio, che promette di rendere gli Uffizi ancora più accessibili e coinvolgenti per tutti.

Manca ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ma tutti i tasselli del mosaico sono (quasi) al loro posto: il ministro della Cultura Alessandro Giuli a Montelupo il 21 giugno. E dopo aver visitato la Villa dell’Ambrogiana, dovrebbe finalmente arrivare l’attesa firma che darà il via al “ Piano di valorizzazione “ del complesso, secondo il progetto “ Uffizi Diffusi “. Sono gli ultimi sviluppi in merito a quello che è forse l’obiettivo più ambizioso dell’attuale legislatura, e che sta vedendo gli sforzi congiunti di maggioranza e opposizione: il sindaco Simone Londi e il consigliere di Monteluponelcuore Federico Pavese (in veste di presidente della commissione comunale Villa Medicea) stanno lavorando insieme alle rispettive compagini per recuperare e valorizzare il complesso della Villa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli “Uffizi diffusi“ all’Ambrogiana. Pronti al sopralluogo del ministro

In questa notizia si parla di: uffizi - diffusi - ambrogiana - ministro

Gli “Uffizi diffusi“ all’Ambrogiana. Pronti al sopralluogo del ministro; Montelupo invita il ministro Giuli a visitare la villa medicea Ambrogiana; Ambrogiana, Pavese (MnC) incontra Giuli: Confermata volontà di farne un museo.

Un caregiver scrive al ministro: "Uffizi? Servono Rsa... diffuse. Le famiglie sono in difficoltà" Come scrive msn.com: L’uomo, che assiste da tempo un parente affetto da demenza, lancia l’appello a Giuli "La Villa Medicea dell’Ambrogiana sarebbe il luogo perfetto per ospitare i nostri anziani".