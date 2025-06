Gli scienziati hanno scoperto il cancro in un dinosauro

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente: il cancro, presente anche nei dinosauri. Sembra impossibile, ma analizzando fossili di creature preistoriche, come una ‘lucertola delle paludi’, si rivela che i tessuti molli conservati nelle ossa antiche possono svelare segreti sulla storia delle malattie. Questa scoperta apre nuove strade nella ricerca medica, portandoci a chiedere come il passato possa illuminare il nostro futuro in campo oncologico.

Un nuovo studio appena pubblicato su 'Biology' suggerisce che i tessuti molli conservati per milioni di anni all'interno di ossa antiche potrebbero offrire preziose i nformazioni su come funziona il cancro e su come potremmo trattarlo oggi. Un gruppo di ricercatori del Regno Unito e della Romania hanno esaminato i resti fossilizzati di un Telmatosaurus transsylvanicus, un piccolo dinosauro delle dimensioni di una mucca, soprannominato la 'lucertola delle paludi', che visse circa 66–70 milioni di anni fa nell'attuale Romania.

