Gli incendi del 2023 al via i contributi Irfis per chi ha subito danni | tutto quello che c' è da sapere

Gli incendi devastanti del 2023 hanno causato enormi danni in Sicilia. Per aiutare le famiglie e i privati colpiti, l'Irfis-FinSicilia ha pubblicato un avviso pubblico con i contributi dedicati a chi ha subito perdite. Questa misura, fortemente sostenuta dal governo Schifani, rappresenta un'opportunità fondamentale per ricostruire e ripartire. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui sussidi disponibili e come richiederli per affrontare questa emergenza.

È stato pubblicato oggi sul sito dell'Irfis-FinSicilia l'avviso pubblico destinato a sostenere i soggetti privati gravemente colpiti dagli incendi che hanno devastato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani a partire dal 23 luglio 2023. La misura, fortemente voluta dal governo Schifani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Gli incendi del 2023, al via i contributi Irfis per chi ha subito danni: tutto quello che c'è da sapere

