Gli eventi nella splendida Capalbio Inizia lo spettacolo di Sergio Sgrilli

Capalbio si apre all'arte e alla cultura con un cartellone ricco di eventi imperdibili. La stagione culturale, promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Capalbio, il Ccn e le associazioni del territorio, prende il via venerdì 20 giugno alle 21 con il brillante spettacolo di Sergio Sgrilli in piazza dei Pini. Un'occasione unica per vivere momenti di divertimento e cultura; non perdete l'appuntamento!

CAPALBIO Film, libri, musica, teatro e molto altro, presentata la stagione culturale di Capalbio. Tanti appuntamenti promossi dal Comune in collaborazione con Fondazione Capalbio, Ccn e le associazioni del territorio, con il concerto di Sergio Sgrilli che aprirà la rassegna venerdì 20 giugno, alle 21, in piazza dei Pini, con il suo spettacolo musicale "Vieni che te le suono", un appuntamento promosso da Ccn Capalbio. Poi sabato 21 giugno la mostra fotografica di Lina Pallotta, a cura di Galleria Il Frantoio. Il 27 giugno, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, ci sarà la proiezione "I nipoti dei fiori" di Aureliano Amadei, mentre dal 2 luglio comincerà la rassegna Filminsieme sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, un evento organizzato da Capalbio Giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli eventi nella splendida Capalbio. Inizia lo spettacolo di Sergio Sgrilli

