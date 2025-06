Gli esperti avvertono l'Ue sul piano sul clima | che cosa dice la raccomandazione

Gli esperti europei avvertono Bruxelles sull'importanza di adottare strategie più ambiziose per il clima, sconsigliando soluzioni troppo "flessibili" come i crediti di carbonio internazionali. La raccomandazione è chiara: il percorso verso la neutralità climatica entro il 2040 richiede impegni precisi e concreti, senza compromessi che possano minare gli obiettivi di riduzione delle emissioni. La sfida è grande, ma fondamentale per il nostro futuro. Continua a leggere.

I consulenti scientifici dell'Ue hanno messo in guardia Bruxelles, sconsigliando di ricorrere a percorsi più 'flessibili' - tra cui i crediti di carbonio internazionali - per raggiungere l'obiettivo climatico previsto per il 2040, ovvero il taglio del 90-95% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. 🔗 Leggi su Fanpage.it

