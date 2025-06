Gli assalti ai passanti con un cacciavite o una bottiglia di vetro giovane arrestato per due rapine

In un’equilibrata escalation di violenza, un giovane di 24 anni è stato arrestato per aver commesso due rapine in soli quattro giorni, minacciando le sue vittime con un cacciavite e una bottiglia di vetro rotta. Gli attacchi, avvenuti a luglio, gli avevano fruttato uno smartphone e ora hanno portato alla sua cattura. La polizia ha messo fine alla sua serie di crimini, restituendo sicurezza alla comunità.

Nel giro di quattro giorni avrebbe rapinato due persone dopo averle minacciate rispettivamente con un cacciavite e con una bottiglia di vetro rotta. La polizia ha arrestato un ragazzo di 24 anni accusato di due assalti avvenuti a luglio dello scorso che gli avrebbero fruttato uno smartphone.

