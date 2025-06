Gli arresti indisturbati di Erdogan

Gli arresti di sindaci del CHP in Turchia continuano a scuotere il panorama politico, con l’ultimo episodio che porta il totale a undici sospesi. Un’ondata di repressione che solleva molte domande sulla libertà di opposizione nel paese. Scopri di più sui dettagli di questa emergenza politica e le sue implicazioni aprendo il contenuto completo.

Con l’ultima ondata di arresti, il numero di sindaci del Chp, il principale partito di opposizione in Turchia, sospesi dalle loro attività è salito a undici. L’operazione è iniziata a marzo con l’i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli arresti indisturbati di Erdogan

In questa notizia si parla di: arresti - erdogan - indisturbati - salito

Gli arresti indisturbati di Erdogan.

ISTANBUL. Arresti in Turchia Erdogan: terroristi in piazza E la Borsa va giù Da avvenire.it: La Borsa di Istanbul ha reagito negativamente alle dichiarazioni di nuovo aggressive sulla protesta in corso in Turchia di Erdogan che, oggi a Tunisi, ha denunciato il coinvolgimento di ...