Gli archi del preludio di Washington in concerto per Musica al centro.

Arezzo, 13 giugno 2025 – The Washington preludio strings in concerto per "musica al centro" Martedì 17 giugno alle ore 19 a Sansepolcro presso l'Auditorium di Santa Chiara, si terrà, nell'ambito del ciclo "Musica al Centro", un concerto dell'ensemble giovanile WASHINGTON PRELUDIO STRINGS. Il gruppo americano, in tournée in Italia dal 15 al 25 giugno, si esibirà anche in varie località del centro Italia. In occasione del concerto di Sansepolcro si aggiungeranno all'organico anche 9 studenti del Centro Studi Musicali della Valtiberina e allievi della nostra docente di violino Eloise Hellyer. Sarà per loro una preziosa occasione di condivisione di emozioni con i loro colleghi americani attraverso la musica che si conferma come linguaggio universale capace di mescolare e tenere insieme realtà tanto diverse e così distanti geograficamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it