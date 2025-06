Giugno Pisano | la campagna di promozione per le tradizioni storiche diventa sostenibile

Pisa si prepara a vivere il Giugno Pisano con un tocco di sostenibilità, valorizzando le sue tradizioni storiche in modo innovativo. La città lancia una campagna speciale, unendo cultura e rispetto per l’ambiente: confezioni d’acqua a marchio “Acqualy” distribuite in collaborazione con Prince. Un esempio di come le tradizioni possano incontrare l’attenzione verso il pianeta, rendendo questa celebrazione ancora più significativa e responsabile. E così, Pisa si impegna a preservare il passato, guardando al futuro.

Pisa, 13 giugno 2025 – Il Comune di Pisa ha realizzato una campagna di promozione relativa alle tradizioni storiche del Giugno Pisano, la Luminara (16 giugno), il Palio di San Ranieri (17 giugno) e il Gioco del Ponte, che si svolge l’ultimo sabato del mese, nel caso di quest’anno il 28 giugno. La campagna prevede la produzione e distribuzione di confezioni d’acqua a marchio “Acqualy”, distribuite in collaborazione con Prince. Le confezioni riportano grafiche ispirate alle tradizioni del Giugno Pisano e saranno disponibili presso esercizi commerciali nel territorio comunale. Inoltre, grazie alla collaborazione con Pisamo, sono stati personalizzati i tagliandi dei parcometri con disegni riferiti alle stesse tradizioni, con l’obiettivo di ampliare la visibilità dell’iniziativa verso cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giugno Pisano: la campagna di promozione per le tradizioni storiche diventa sostenibile

