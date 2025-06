Giugliano uomo ferito a colpi di pistola

Un altro drammatico episodio scuote Giugliano: un uomo di circa 50 anni è stato ferito a colpi di pistola in via Oasi Sacro Cuore, vicino al bar Royal. Sul luogo si notano ancora tracce di sangue mentre le forze dell’ordine indagano per chiarire i motivi di questa violenta aggressione. La città si interroga su cosa si nasconda dietro questo ennesimo episodio di violenza urbana. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli esclusivi.

Un uomo è stato attinto da colpi d'arma da fuoco questo pomeriggio a Giugliano. I fatti in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del bar Royal. Si tratterebbe di un 50enne che risulta ferito. Sul posto ancora visibili tracce di sangue. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Giugliano.

