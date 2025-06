Giugliano spari tra la gente in via Oasi sacro cuore | ferito uomo a colpi di pistola

Un pomeriggio di terrore a Giugliano, dove una sparatoria in via Oasi Sacro Cuore ha scosso la tranquilla comunità. Un uomo di circa 50 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco, lasciando tracce di sangue e un grande senso di paura. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza dei cittadini. La vicenda si rivela ancora più inquietante man mano che emergono nuovi dettagli.

Un uomo è stato attinto da colpi d’arma da fuoco questo pomeriggio a Giugliano. I fatti in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del bar Royal. Si tratterebbe di un 50enne che risulta ferito. Sul posto ancora visibili tracce di sangue. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Giugliano, presenti sul posto. L’arteria stradale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, spari tra la gente in via Oasi sacro cuore: ferito uomo a colpi di pistola

In questa notizia si parla di: giugliano - oasi - sacro - cuore

L’ immancabile tagliere della domenica? Oggi aperti fino ad ora di pranzo ? Caputo 4.0 - Caseificio Gourmet Via della Libertà, 422/426, Villaricca Via oasi sacro cuore 10/8, Giugliano 081 461 1929 Vai su Facebook

Giugliano: oggi sabato 7 dicembre 2024 nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù, parte la Il edizione di UN'OASI A NATALE; Assalto in farmacia nella notte a Giugliano, ladri via con la cassa; Folle fuga sull'Asse mediano, otto auto travolte e poi l'arresto: erano dei ragazzini.

GIUGLIANO, VIA OASI SACRO CUORE: DOPO LA MANUTENZIONE STRADALE ANCORA INCIDENTI - L’appello lanciato dai residenti di via Oasi Sacro Cuore ha fatto breccia nell’amministrazione comunale. Si legge su internapoli.it

Giugliano. Grave incidente in via Oasi del Sacro Cuore, corsa in ospedale - Un ragazzo in sella ad un Beverly ha impattato, per cause ancora da accertare, contro una Fiat Panda. Lo riporta internapoli.it

Giugliano, rifacimento stradale in Via Ripuaria, Via Oasi Sacro Cuore e Via Molinaro - , sarà oggetto di rifacimento il tratto di Via Oasi Sacro Cuore compreso tra Via ... Scrive napolitoday.it