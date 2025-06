Giugliano spari in pieno centro | ferito un uomo

Una tranquilla giornata in pieno centro a Giugliano si è improvvisamente trasformata in scena di violenza, quando almeno tre colpi di pistola sono esplosi in via Oasi Sacro Cuore, vicino al Café Noir. Un uomo è stato ferito e si è dato alla fuga, lasciando dietro di sé un’atmosfera di paura e inquietudine. Le indagini sono aperte, ma nel frattempo la comunità si chiede: cosa si nasconde dietro questa sparatoria?

Almeno 3 i colpi di pistola esplosi in pieno centro a Giuliano, in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del Café Noir. Stando alle prime ricostruzioni ad aprire il fuoco un uomo che si è poi dato alla fuga, a piedi, facendo per ora perdere le proprie tracce. Colpito al petto e alla gamba, ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Giugliano, spari in pieno centro: ferito un uomo

In questa notizia si parla di: pieno - uomo - giugliano - spari

Spari in pieno giorno dietro la Stazione Centrale di Napoli: uomo ferito a una gamba - Un grave episodio di sparatoria è avvenuto a Napoli, in pieno giorno dietro la stazione centrale. Un uomo è stato colpito a una gamba e trasportato in ospedale.

Giugliano, spari in pieno centro: ferito un uomo; Spari a Napoli, un uomo colpito alla gambe: è in codice rosso all’Ospedale del Mare; Giugliano in Campania, spari contro un'auto: un ferito | Foto.

Spari tra la folla nel Napoletano: uomo ferito al petto e alla gamba, è caccia al killer - Attimi di terrore nel pomeriggio a Giugliano (Napoli), dove un uomo è stato ferito a colpi di pistola in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi ... Scrive msn.com

Giugliano, spari in pieno centro: ferito un uomo - Almeno 3 i colpi di pistola esplosi in pieno centro a Giuliano, in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del Café Noir. Segnala napolitoday.it

Spari tra la folla nel Napoletano, ferito un uomo - Agguato a colpi d'arma da fuoco a Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del Café Noir, dove un uomo è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola che lo hanno centrato al petto e alla gamb ... Lo riporta ansa.it