Giugliano MdP sul litorale | in tanti al Sabbia d’Argento per lo show degli Arteteca

Un’ondata di entusiasmo ha invaso il litorale di Giugliano, con numerosi spettatori che si sono radunati sulla spiaggia “Sabbia d’Argento” per assistere allo spettacolo degli irresistibili “Arteteca”. L’evento ha trasformato la serata in un vero e proprio trionfo di risate e divertimento, confermando ancora una volta il suo ruolo di appuntamento imperdibile per residenti e visitatori. Un grande successo che ha reso questa iniziativa un momento di condivisione e allegria sul lungomare.

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, MdP sul litorale: in tanti al “Sabbia d’Argento” per lo show degli “Arteteca”

In questa notizia si parla di: giugliano - litorale - tanti - sabbia

La "zingarella" fa ritorno sul litorale giuglianese. L'approdo al Lido Sabbia d'Argento il 12 giugno. Seguirà lo show degli Arteteca ed uno spettacolo pirotecnico. Vai su Facebook

