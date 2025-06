Giugliano all’ottavo circolo di Lago Patria si è concluso il progetto Attiva-Kids

A Giugliano, presso l’ottavo circolo di Lago Patria, si è concluso con successo il progetto Attiva Kids, un’iniziativa dedicata a promuovere l’attività motoria e la crescita sana tra i più piccoli. Promosso da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il progetto ha coinvolto numerosi studenti, rafforzando il valore del movimento nella scuola primaria. Un passo importante verso un futuro più attivo e consapevole per le nuove generazioni.

Giugliano. Progetto ATTIVA-KIDS è un progetto promosso da sport e salute e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il ministero per il tramite del dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri, per diffondere l'attività motoria e l'orientamento sportivo oltre alla cultura del bene del movimento, della scuola primaria.

Giugliano, all'ottavo circolo di Lago Patria si è concluso il progetto "Attiva-Kids".

