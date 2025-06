Giubileo dello Sport strade chiuse e bus potenziati il 14 e 15 giugno | tutte le info

Preparati a vivere due giornate indimenticabili nel cuore di Roma, dove sport e passione si uniscono in un grande festeggiamento. Il Giubileo dello Sport del 14 e 15 giugno trasformerà la città , con strade chiuse e bus potenziati per accogliere migliaia di atleti e appassionati. Scopri tutte le info per non perdere nemmeno un momento di questa straordinaria celebrazione, che promette di unire comunità e spirito competitivo in un'atmosfera unica.

È tutto pronto a Roma per celebrare il ventesimo grande evento dell’anno giubilare 2025. Parliamo del Giubileo dello Sport, in programma da sabato 14 a domenica 15 giugno. Arriveranno a Roma per l’evento migliaia di atleti, professionisti e amatori, allenatori e dirigenti di associazioni sportive. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giubileo dello Sport, strade chiuse e bus potenziati il 14 e 15 giugno: tutte le info

Giubileo dello Sport, all'Isola Tiberina la pagaiata nel Tevere - Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Roma! Sabato 14 giugno 2025, l'Isola Tiberina si trasformerà in un palcoscenico per il Free Flowing River Paddling Festival, il grande evento del Giubileo dello Sport.

Il 14 e il 15 giugno, lo sport calabrese tornerà a colorare strade e piazze di ben 16 località ! La Giornata Nazionale dello Sport, quest'anno celebrata contemporaneamente al Giubileo degli Sportivi, sarà la più grande celebrazione dello sport giovanile italian Vai su Facebook

Giubileo 2025: il 14 e il 15 giugno il Giubileo dello sport, che inizia con la festa in piazza del Popolo Secondo agensir.it: Sabato e domenica prossimi, 14 e 15 giugno, si celebrerà il Giubileo dello Sport, il ventesimo Grande Evento giubilare dell’Anno Santo 2025.