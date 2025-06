Giro Next Gen 2025 | verso l’atteso duello tra Lorenzo Finn e Jarno Widar

Il Giro Next Gen 2025 si sta preparando a scrivere un capitolo emozionante del ciclismo giovanile, con Lorenzo Finn e Jarno Widar pronti a sfidarsi in un duello all’ultimo chilometro. Questi talenti promettono spettacolo lungo le strade d’Italia, tra scatti audaci e strategie mozzafiato. L’attesa cresce: chi conquisterà la maglia rosa e il podio finale di questa spettacolare corsa? Restate sintonizzati, perché l’epilogo sarà indimenticabile.

Lorenzo Finn e Jarno Widar saranno tra le grandi stelle che parteciperanno al Giro Next Gen 2025, la corsa a tappe riservata agli Under 23 che si disputerà da domenica 15 a domenica 22 giugno lungo le strade d'Italia. I due grandi nomi della categoria dovrebbero dare vita a un intenso testa a testa per la conquista della maglia rosa e per salire sul gradino più alto del podio al termine di otto tappe che si preannunciano molto avvincenti e combattute. La cronometro individuale in apertura a Rho (8,4 km) e l'arrivo in salita a Passo del Maniva faranno la differenza nel primo giorno, ma a risultare decisiva sarà l'ascesa di Prato Nevoso (11 km al 7,3% di pendenza media) prevista al penultimo giorno prima della frazione mossa a Pinerolo con gli strappi di Prarostino e San Maurizio.

Lorenzo Finn arriva al Giro Next Gen con tanta voglia di imparare e le idee chiare: sarà una corsa che fa parte di un processo di crescita. Facciamo il punto. Red Bull-BORA-hansgrohe | Specialized Bicycles | Giro Next Gen #BiciPro #ciclismo #GiroNextGen Vai su Facebook

