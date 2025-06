Giro di vite sulla quiete notturna | Sarà vietato conferire il vetro

A Cesena, le nuove regole sul conferimento del vetro mirano a tutelare la quiete notturna e migliorare la qualità della vita cittadina. Con il divieto di conferire vetro nei cassonetti dalle 22.30 alle 6.30, si intende ridurre il rumore e garantire un ambiente più tranquillo per tutti. Queste modifiche del Codice di Convivenza civile rappresentano un passo importante verso una città più rispettosa e sostenibile.

Cambiano le regole del conferimento del vetro nei cassonetti da parte dei cittadini dopo la modifica del Codice di Convivenza civile del Comune di Cesena approvato ieri pomeriggio in consiglio comunale, con i voti a maggioranza dei partiti di giunta. Fra le modifiche spicca anche l’estensione del divieto anche ai privati cittadini di conferire rifiuti di vetro nei cassonetti dalle ore 22.30 alle e 6.30 del giorno successivo per evitare di arrecare il disturbo alla quiete pubblica. Una modifica criticata dalle minoranze che hanno rimarcato come si tratta di una regola imposta dall’alto, motivata magari dalla maleducazione di qualche residente, ma che finirà per aumentare gli obblighi e le limitazioni alla libertà di tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it