giro di svizzera femminile 2025 kraak vince in solitaria la seconda tappa reusser resta leader

Il Giro di Svizzera Femminile 2025 entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese. Nella seconda tappa, Amber Kraak (FDJ-SUEZ) ha conquistato una vittoria in solitaria a Oberkirch, lasciando le avversarie a distanza. Con questa impresa, l’olandese conquista la sua terza affermazione in carriera, mentre Reusser mantiene la maglia di leader. La corsa si infiamma: cosa ci riserveranno le prossime tappe?

Vittoria in solitaria di Amber Kraak nella seconda tappa del Giro di Svizzera donne. L’olandese della FDJ-SUEZ ha lasciato le compagne di fuga a una trentina di chilometri dal traguardo ed è andata a prendersi uno splendido successo all’arrivo a Oberkirch. Si tratta della terza vittoria in carriera per Kraak, che non vinceva dal febbraio dell’anno scorso, quando vinse una tappa allo UAE Tour. Seconda posizione, ma staccata di quasi due minuti, per la polacca Marta Lach (Team SD Worx – Protime), che faceva parte della fuga che ha caratterizzato questa frazione proprio insieme a Kraak. Le altre compagne di fuga erano la polacca Agnieszka Skalniak-Sojka (CANYONSRAM zondacrypto), la neozelandese Henrietta Christie (EF Education-Oatly) e l’austriaca Carina Schrempf (Fenix-Deceuninck). 🔗 Leggi su Oasport.it