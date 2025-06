Giro Delfinato tappa 7 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro del Delfinato si prepara a entrare nel vivo con la settima tappa, un percorso impervio e ricco di emozioni. Dopo il trionfo di Pogacar nella sesta frazione, gli occhi sono puntati sui favoriti e sugli orari tv per non perdere nemmeno un secondo di questa avvincente corsa. Con salite strategiche e sfide epiche, questa tappa promette di scrivere una nuova pagina di storia del ciclismo. Non resta che scoprire cosa ci riserverà!

Combloux, 13 giugno 2025 – Volevate l’acuto di Tadej Pogacar? E’ arrivato nella sesta tappa, la prima di vera montagna. Sono bastate due salite finali, non durissime e brevi, per scatenare l’inferno e lo sloveno si è tolto tutti di ruota, non solo la maglia gialla Remco Evenepoel, che si conferma tra i tre il più debole in salita, ma soprattutto Jonas Vingegaard, che sarà il suo rivale al Tour de France. Il netto successo di Tadej ha portato anche a un cambio di maglia gialla, oggi in possesso dello sloveno con 43” su Vingegaard, 54” su un ottimo Lipowitz e 1’22” su un opaco Evenepoel. Sabato è previsto il tappone di montagna che potrebbe ancora una volta scatenare Pogacar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro Delfinato tappa 7: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

In questa notizia si parla di: tappa - giro - delfinato - percorso

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa: Valserhône – Combloux (126,7 km) Vai su X

Terza tappa del Giro del Delfinato che presenta un percorso di ben 207,2 chilometri con cinque Gran Premi della Montagna: uno di seconda categoria, tre di terza e uno di quarta. Vai su Facebook

VIDEO: Ultimi 5 Chilometri Tappa 5 Giro del Delfinato 2025; LIVE! Cinque GPM e arrivo in salita, Pogacar sfida Evenepoel e Vingegaard; Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Charmes-sur-Rhône - Saint-Péray (17,4 km, crono).

Giro Delfinato tappa 6: percorso, altimetria, favoriti e orari tv - A Combloux Pogacar proverà a recuperare il divario in classifica da Evenepoel e Vingegaard. Da msn.com

Giro del Delfinato - Tadej Pogacar torna ingiocabile! Vince la sesta tappa e prende la maglia gialla a Combloux, Vingegaard e Evenepoel ko - Dopo la sconfitta a cronometro e al primo vero giorno di salita, Tadej Pogacar si prende la rivincita con gli interessi sui rivali. Lo riporta eurosport.it

Giro del Delfinato LIVE! Tappa 6: Cinque GPM e arrivo in salita a Combloux, Pogacar sfida Evenepoel e Vingegaard? La diretta scritta - Comincia il gran finale della corsa e nella sesta tappa si arriva in salita in quel di Combloux. Scrive eurosport.it