Giro del Delfinato oggi | Pogacar da paura Vingegaard si stacca crolla Remco | classifica e ordine d’arrivo tappa 6

Il Giro del Delfinato 2025 si infiamma ancora di più: oggi, Tadej Pogacar lascia il segno con una performance da urlo sulla Cote de Domancy, staccando tutti i big. Vingegaard fatica e crolla, mentre Remco Evenepoel, forse compromesso dalla caduta di ieri, si stacca clamorosamente. La classifica si rivoluziona, promettendo un finale incandescente. L’odierna tappa 6 ci regala emozioni forti e sorprese che cambieranno le sorti della corsa.

Combloux (Francia), 13 giugno 2025 - La tappa 6 rivoluziona ancora la classifica generale del Giro del Delfinato 2025. Merito di Tadej Pogacar, che scatta sulla Cote de Domancy e fa il vuoto ai danni di tutti i big: innanzitutto di Remco Evenepoel, che si pianta forse pagando pure la caduta di ieri, e poi pure di Jonas Vingegaard, che si difende come può ma cede comunque 1'01". Va molto peggio all'ormai ex maglia gialla, che lascia sull'asfalto ben 1'50": poi c'è Florian Lipowitz che, così come Matteo Jorgenson, prova a inserirsi nel triello più atteso al Tour de France 2025. Proprio la Grande Boucle, ma quella del 2023, non rievocava bei ricordi a Pogacar a queste latitudini e soprattutto sulla Cote de Domancy, il trampolino di lancio dello scatto al fulmicotone di oggi che ha di fatto sfruttato al meglio anche quello che era stato il lavoro dell' UAE Team Emirates-XRG nelle figure di Tim Wellens e soprattutto Jhonatan Narvaez: da allora però il campione del mondo è cresciuto a dismisura su queste salite brevi e violente, sulle quali è chiaramente l'uomo da battere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato oggi: Pogacar da paura. Vingegaard si stacca, crolla Remco: classifica e ordine d’arrivo tappa 6

In questa notizia si parla di: giro - delfinato - pogacar - vingegaard

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

Questi due e le tappe restanti del Giro del Delfinato... ? #Dauphine #Ciclismo #Cycling #Vingegaard #Pogacar Vai su Facebook

Remco #Evenepoel vince la cronometro della 4ª tappa del Giro del Delfinato. Secondo posto per Jonas #Vingegaard, quarto un meno brillante Tadej #Pogacar. Qui il resoconto della tappa Vai su X

Pogacar sconfitto a crono da Evenepoel e Vingegaard: rivivi il suo arrivo; Giro del Delfinato 2025, Jonas Vingegaard: Ho perso 20 da Evenepoel e guadagnato su Pogacar, posso essere soddisfatto; Giro del Delfinato, 4ª tappa: Evenepoel domina la crono e va in maglia. Bene Vingegaard, perde Pogacar.

Giro del Delfinato, Pogacar stacca tutti e detta la sua legge: Vingegaard paga un minuto, crolla Evenepoel - Giro del Delfinato, Tappa 6: Pogacar risponde alle critiche piovute dopo la crono e lascia Vingegaard a un minuto nell'ascesa finale a Combloux. Segnala sport.virgilio.it

Delfinato, la firma di Pogacar a Combloux: il campione del mondo si prende tappa e maglia - Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Giro del Delfinato, 127 km da Valserhone a Combloux, con una delle sue azioni irresistibili: ha staccato tutti sulla salita finale a circa sette chilometri e ... Secondo gazzetta.it

Giro del Delfinato 2025, la classifica big: arrivano le salite e Tadej Pogacar ribalta tutto, Vingegaard a 43", Remco Evenepoel a 1’22” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive