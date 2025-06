Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Valserhône-Combloux | orari percorso favoriti Sarà duello Pogacar-Vingegaard?

Il Giro del Delfinato 2025 si accende con una tappa di Valserhône a Combloux, breve ma carica di adrenalina. Dopo la frazione interlocutoria di ieri, la corsa si prepara ad affrontare il primo vero arrivo in salita, un banco di prova fondamentale per favoriti come Pogacar e Vingegaard. Segui con noi la diretta live e scopri chi dominerà questa sfida cruciale in vista del Tour de France!

Il Giro del Delfinato 2025 propone oggi una sesta tappa breve ma intensa. La frazione interlocutoria di ieri, vinta in volata da Jake Stewart, non ha modificato la classifica generale che vede in testa sempre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), nonostante la caduta negli ultimi metri. Oggi la corsa a tappe francese propone il primo vero arrivo in salita, che ci rivelerà le condizioni dei migliori in vista della Grande Boucle. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 14.00 PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEL DELFINATO 2025. La frazione partirà da Valserhône e terminerà dopo 126 chilometri a Combloux.

