Giro del Delfinato 2025 Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel

Il Giro del Delfinato 2025 si accende di emozioni mozzafiato: Tadej Pogacar, con una mossa da maestro, rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel. La sesta tappa, Valserhône-Combloux, si trasforma in un palcoscenico di strategia e pura potenza, dimostrando ancora una volta perché è il favorito assoluto. La gara si infiamma: chi saprà emergere nel finale? La corsa è appena iniziata, e il duello tra i giganti è destinato a entrare nella storia.

Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Giro del Delfinato, la Valserhône-Combloux di 126,7 km. A poco più di sette chilometri dalla conclusione la UAE Team Emirates-XRG alza l’andatura, Remco Evenepoel si stacca quasi subito per salire con il suo passo e quando tutto sembra pronto per il duello finale tra le due stelle lo sloveno, che sembra procedere in controllo, lascia sul posto Jonas Vingegaard, se ne va, raggiunge il fuggitivo e s’invola verso il traguardo rifilando una sonora batosta ai diretti rivali. Al secondo posto si piazza, ad 1’01’’, il danese della Team Visma Lease a Bike, terzo ad 1’22’’ arriva Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel

