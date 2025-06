Giro del Delfinato 2025 Pogacar | Le gambe girano bene e mi sento pronto per il Tour

Il Giro del Delfinato 2025 si infiamma sotto il sole francese, e Tadej Pogacar dimostra di essere più forte che mai. Le sue gambe girano bene, e la sua determinazione è palpabile: finalmente si sente pronto per affrontare il Tour con rinnovata energia e fiducia. Questa vittoria non è solo un segnale di forza, ma il preludio a una sfida epica che terrà incollati gli appassionati agli schermi.

Combloux (Francia), 13 giugno 2025 - Non svegliare il Tadej Pogacar che dorme o che, per la precisione, per una volta si mostra più umano e meno alieno: la deludente performance a cronometro sembra aver pungolato nel vivo lo sloveno, che a distanza di due giorni, all'arrivo delle prime vere salite del Giro del Delfinato 2025, si riscatta con gli interessi staccano Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e, ovviamente, tutti gli altri rivali di oggi e de l Tour de France 2025. Le dichiarazioni di Pogacar. Proprio alla Grande Boucle si ricollegavano ricordi tutt'altro che eccelsi del campione iridato in queste zone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, Pogacar: "Le gambe girano bene e mi sento pronto per il Tour"

