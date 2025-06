Giro del Delfinato 2025 Pogacar devastante | il campione si riscatta alla grande

Così, Pogacar dimostra ancora una volta di essere un vero fuoriclasse, capace di rispondere alle sfide più difficili e di rilanciare le proprie quotazioni in vista delle fasi decisive della corsa.

Grande vittoria di Tadej Pogacar che conquista un successo di tappa importantissimo in vista delle battute finali Quando ancora si sprecavano le critiche sulla significa perdita di tempo nella tappa di cronometro individuale, Tadej Pogacar si riscatta alla grandissima vincendo la prima vera tappa di montagna del Giro del Delfinato. Meravigliosa prestazione del campione del mondo che ha trionfato attaccando in salita sulla Côte de Domancy. Così facendo, con la l’undicesima vittoria con la maglia iridata, Pogacar si stacca da Vingegaard di 1’01’’ con Lipowitz a 1’22’’ e Jorgenson a 1’30’’ che precede Evenepoel a 1’50’’. 🔗 Leggi su Sportface.it

EVENEPOEL DOMINA LA CRONO E VA IN MAGLIA GIALLA Remco Evenepoel stravince la cronometro della quarta tappa del Giro del Delfinato. Il campione del mondo era il favorito, ma i 49 secondi rifilati a Pogacar in appena 17 chilometri destano un certo Vai su Facebook

CHE PROVA DEL CAMPIONE DEL MONDO Remco Evenepoel è mostruoso e firma una grandissima vittoria nella crono del Delfinato su Vingegaard e Jorgenson. Pogacar è 4°. Successo n° 1000 per il Wolfpack #Dauphine #Ciclismo #Cy Vai su X

