Giro del Delfinato 2025 Giro del Delfinato 2025 Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel

Il Giro del Delfinato 2025 si infiamma con Tadej Pogacar che dimostra di essere in forma strepitosa, rifilando una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel. Nella sesta tappa, la Valserhône-Combloux di 126,7 km, il sloveno della UAE Team Emirates-XRG dà spettacolo, lasciando tutti alle spalle e dimostrando ancora una volta perché è uno dei grandi protagonisti del ciclismo mondiale. La battaglia per il podio si fa incandescente: chi dominerà il finale di questa emozionante corsa?

aggiudica la sesta tappa del Giro del Delfiinato, la Valserhône-Combloux di126,7km. A poco più di sette chilometri dalla conclusione la UAE Team Emirates-XRG alza l’andatura, Remco Evenepoel si stacca quasi subito per salire con il suo passo e quando tutto sembra pronto per il duello finale tra le due stelle lo sloveno, che sembra procedere in controllo, lascia sul posto Jonas Vingegaard, se ne va, raggiunge il fuggitivo e s’invola verso il traguardo rifilando una sonora batosta ai diretti rivali. Al secondo posto si piazza, ad 1’01’’, il danese della Team Visma Lease a Bike, terzo ad 1’22’’ arriva Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, Giro del Delfinato 2025, Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel

In questa notizia si parla di: giro - delfinato - sonora - batosta

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

Lo sfogo di Carapaz: 'Del Toro non ha saputo correre, il Giro lo ha perso lui' Link nel primo commento! Vai su Facebook

Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ 5^ tappa neutralizzata, nessun vincitore oggi! (6 giugno) Riporta ilsussidiario.net: La diretta della quinta tappa del Giro del Delfinato 2024 si chiuderà senza alcun vincitore, perché la giuria ha ...

Diretta Giro del Delfinato 2021/ Postlberger, vittoria e maglia gialla! (2^ tappa) Secondo ilsussidiario.net: Il ventinovenne austriaco della Bora Hansgrohe è riuscito a prendersi il successo partendo dalla fuga a cinque che avevamo raccontato ...

Giro del Delfinato 2024, Tiberi crolla in salita e si ritira Lo riporta msn.com: Quando nella startlist del Giro del Delfinato 2024, in casa Bahrain Victorious, è comparso il nome di Antonio Tiberi, fresco delle fatiche del Giro d'Italia 2024 ...