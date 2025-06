Giovanni Brusca libero Alba Parietti sull' Orlo di una crisi di nervi | Giovanni Falcone ha dato un grande esempio

In un susseguirsi di emozioni intense e parole taglienti, Alba Parietti si trova sull'orlo di una crisi di nervi, mentre Giovanni Falcone emerge come esempio di integrità e coraggio. La sua figura incarna la forza di chi affronta le sfide con determinazione, ispirando anche momenti di caos e passione. Un editoriale che promette di essere memorabile, pronto a scuotere gli spettatori e a lasciare il segno. È solo l'inizio di una serata all'insegna di riflessioni e confronti profondi…

"L'editoriale di questa sera sarà particolarmente forte. 'Una donna sull'orlo di una crisi di nervi perché ha letto qualcosa che l'ha infastidita". Ieri, giovedì 12 giugno, Piero Chiambretti ha introdotto così l'intervento di Alba Parietti. La torinese, editorialista del programma su Rai 3. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Giovanni Brusca libero, Alba Parietti sull'Orlo di una crisi di nervi: "Giovanni Falcone ha dato un grande esempio"

Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, lo scontro frontale da Chiambretti: «Cinque anni in tribunale per le querele» Scrive msn.com: Scontro frontale tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli nella trasmissione di RaiTre "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", condotta da Piero Chiambretti.