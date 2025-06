Giovani Confindustria Meloni | L’Italia deve tornare a pensare in grande

ma che ponga le basi per un futuro di crescita solida e duratura. È il momento di rilanciare l’Italia, puntando sull’innovazione, sulle competenze e sulle eccellenze del nostro tessuto produttivo. Solo così potremo riconquistare il ruolo di protagonista sulla scena globale e garantire alle prossime generazioni un domani ricco di opportunità.

L'Italia "è una grande nazione e non intende rinunciare a essere una potenza economica, produttiva e industriale. l'Italia ha accumulato ritardi e difficoltà che certamente deve recuperare. Sono molte le cose che vanno sistemate e corrette, però io sono convinta che dobbiamo tornare a pensare in grande e che è possibile disegnare una politica industriale che abbia una visione di medio e lungo periodo. Una strategia che non guardi solo all'oggi, ma sappia anticipare i tempi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in videomessaggio inviato al convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo. "Serve una strategia industriale di medio e lungo periodo, puntare sugli asset strategici e sulla solidità del made in Italy e scommettere sulle filiere innovative".

Meloni-Conte, scontro sulle armi: "Da premier era altro Giuseppi". Replica: "Ha tradito l'Italia" - In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

