Giovane talento dell' Atletica Malignani Libertas Udine conquista il pass per gli Europei Under 20

L'atletica friulana si accende di orgoglio con Filippo Rizzi, giovane talento dell’Atletica Malignani Libertas Udine, che conquista il pass per gli Europei Under 20. Con determinazione e talento, il promettente ostacolista classe 2006 ha raggiunto il minimo Fidal, segnando un traguardo incredibile per la sua carriera. L’importante rassegna continentale si terrà a ...

