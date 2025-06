Giovane muore annegato nel torrente Orco a Pont Canavese vicino Torino | ipotesi malore inutili i soccorsi

Una tragedia sconvolge Pont Canavese: un giovane di appena 17 anni perde la vita annegando nel torrente Orco, vicino a Torino. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Si ipotizza un malore improvviso come causa di questa drammatica perdita, lasciando la comunità in lutto e con molte domande senza risposta.

Finisce vittima di un incidente stradale e muore annegato in un torrente a bordo strada - Tragedia questa mattina alle 5 a Tavarn, dove Samuel Bottarelli, 20 anni di Sarzana, ha perso la vita in un incidente stradale finendo poi annegato in un torrente.

