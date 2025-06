Giovane escursionista bloccato in quota per infortunio

Un'avventura in montagna si trasforma in emergenza: un giovane escursionista, vittima di un infortunio a 900 metri di quota vicino a Tarvisio, ha dovuto chiamare aiuto per essere soccorso e tornare in salvo. La sua bravata si è conclusa grazie all'intervento tempestivo del Soccorso alpino, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale la prudenza in ambienti così insidiosi. Ecco come si è svolta la missione di salvataggio…

A causa di un infortunio, un giovane escursionista rimasto bloccato in quota ha dovuto chiamare i soccorsi per poter scendere dalla montagna su cui era salito. È accaduto oggi verso le 12 e 30, a 900 metri di quota, non lontano da Tarvisio: sul posto è intervenuto personale del Soccorso alpino e.

